LPI-G: Pkw Audi aufgebrochen

Altenburg (ots) - Schmölln: Gewaltsam drangen ein oder mehrere Täter in der Zeit von Dienstag, 14.11.2017, 17:00 Uhr zu Mittwoch, 15.11.2017, 08:00 Uhr in einen Pkw Audi A5 ein, entwendeten jedoch nichts. Das Fahrzeug parkte zum Tatzeitpunkt in der Alexander-Puschkin-Straße. Die Kriminalpolizei Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen der Tat, welche Hinweise geben können. Diese wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Gera, Tel. 0365 / 8234-1465. (KR)

