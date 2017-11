LPI-G: Handtasche aus Pkw gestohlen

Altenburg (ots) - Meuselwitz/Wintersdorf: Ein am Dienstag (14.11.2017) auf dem Friedhofsparkplatz in der Altenburger Straße abgestellter Pkw Renault war gegen 10:00 Uhr Ziel eines unbekannten Täters. Durch Einschlagen der Seitenscheibe gelang der Täter ins Fahrzeuginnere und entwendete die darin befindliche Handtasche der 70-jährigen Geschädigten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Diebstahlshandlung aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Altenburg, Tel. 03447 / 4710, zu wenden. (KR)

