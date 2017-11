LPI-G: Zusammenstoß mit Streugutkasten

Greiz (ots) - Auma-Weidatal: Am Abend des 14.11.2017 (Dienstag), gegen 23:20 Uhr befuhr der 29-jährige VW-Fahrer die Landstraße zwischen Döhlen und Göhren. Kurz vor dem Ortseingang Göhren kam der 29-Jährige aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Streugutkasten. Sowohl am Pkw VW als auch am Streugutkasten entstand Sachschaden. Der 29-jährige Fahrer selbst wurde nicht verletzt. (KR)

