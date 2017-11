LPI-G: Beim Ausparken mit Hauswand kollidiert - Fahrerflucht

Gera (ots) - Die Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Humboldtstraße informierten am Dienstag, 14.11.2017 die Polizei über eine am Nachmittag passierte Unfallflucht. Gegen 15:30 Uhr beobachteten die Anwohner einen Pkw Nissan, welcher rückwärts ausparkte und in der Folge gegen die Hauswand des Mehrfamilienhauses fuhr. Hierbei gingen zwei an der Wand angebrachte Marmorplatten zu Bruch. Die Ermittlungen zur Unfallflucht wurden aufgenommen. (KR)

