LPI-G: Wer kann Hinweise geben?

Gera (ots) - Kraftsdorf: In der Nacht von Donnerstag zu Freitag (14.09. - 15.09.2017) verschafften sich einer oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem zum Tatzeitpunkt unbewohnten Einfamilienhaus in der Straße der Einheit. Im Haus durchwühlten der oder die Täter mehrere Schränke und flüchteten schließlich unerkannt mit dem Beutegut. Dieses bestand neben Schmuck und Besteck auch aus einer antiken, goldfarbenen Wanduhr (50 cm x 40 cm), explizit einer seltenen Wiener Rahmenuhr, welche Anfang des 19. Jahrhunderts in vielen Varianten hergestellt wurde. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Einbruchsfall aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, welche Hinweise zum Einbruch sowie zum Verbleib der gestohlenen Wanduhr geben können. Haben Sie die Wanduhr gesehen bzw. ist sie Ihnen vielleicht zum Verkauf angeboten wurden? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gera, Tel. 0365 / 8234-1465, entgegen.(KR)

