LPI-G: Dummer Jungenstreich?

Altenburg (ots) - Am Montag (13.11.2017), gegen 14:15 Uhr versuchten Unbekannte in einem Flur einer Altenburger Schule, im Bereich eines Fensters, Feuer zu legen. Dieses wurde von einer Lehrerein sofort bemerkt und gelöscht. Am Fenster entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (MW)

