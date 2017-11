LPI-G: Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis

Altenburg (ots) - Schmölln: Am Sonntag (12.11.2017), gegen 22:25 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Straße "Am Kellerberg" einen 38-jährigen Mann. Dieser war mit einem Audi unterwegs. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, sowie eine Schreckschusswaffe bei sich führte. Entsprechende Anzeigen wurden erstattet. (MW)

