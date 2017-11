LPI-G: Pkw erfasst Fußgänger - Zeugen gesucht

Gera (ots) - Am Samstag (11.11.2017), gegen 17:50 Uhr überquerte ein 49-jähriger Fußgänger die Straße des Friedens. Hierbei musste er aufgrund der Verkehrssituation zwischen den beiden Fahrspuren stehen bleiben. Ein unbekannter, vorbeifahrender Pkw erfasste den Fußgänger am Rucksack und riss diesen dabei zu Boden. Der Fußgänger wurde hierbei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr nach dem Zusammenstoß weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, welche Angaben zum Fahrzeugführer tätigen können. Es handelt sich um einen älteren dunkelfarbenen SUV mit Dachgepäckträger, das Ersatzrad an der Heckklappe fehlte und am Fahrzeug waren Geraer Kennzeichen angebracht. Hinweise zum Fahrzeug nimmt der Inspektionsdienst der Landespolizeiinspektion Gera, Tel.: 0365-8290 entgegen. (MW)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell