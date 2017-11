LPI-G: Zeugen gesucht

Gera (ots) - Der Besitzer eines blauen Renault Laguna stellte sein Fahrzeug am Samstag (11.11.2017), gegen 12:00 Uhr in der Kopernikusstraße /Friedensstraße ab. Als dieser am Sonntag (12.11.2017), gegen 01:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Nun werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Herkunft des Schadens geben können. Diese wenden sich bitte an den Inspektionsdienst, Tel.: 0365-8290.(MW)

