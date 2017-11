LPI-G: Unfallflüchtige beobachtet

Gera (ots) - Eine 66-jährige Opel-Fahrerin wurde am Samstag, 11.11.2017, gegen 19:40 Uhr von einer Zeugin dabei beobachtet, wie sie in der Fritz-Reuter-Straße / Walter-Gerber-Straße mit ihrem Fahrzeug einen dort parkenden Pkw VW-Transporter touchierte, in der Folge ihren Beifahrerspiegel richtete und ohne ihren Pflichten nach einem Verkehrsunfallfall nachzukommen, einfach weiter fuhr. Die hinzugerufenen Beamten trafen die Unfallflüchtige schließlich an der Halteranschrift des Pkw Opel an. Gegenüber den Beamten räumte die 66-Jährige ein, den Unfall verursacht zu haben. Sie muss sich nun wegen des unerlaubten Entfernens von Unfallort verantworten. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell