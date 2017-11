LPI-G: Brand von Mülltonnen

Gera (ots) - Als zwei Anwohner am Samstag, 11.11.2017, gegen 23:30 Uhr auf ihrem Balkon standen nahmen sie einen ungewöhnlichen Geruch wahr. Schließlich bemerkten sie im Hinterhof ihres Wohnanwesens in der Debschwitzer Straße zwei brennenden Mülltonnen. Kurzerhand versuchten sie den Brand selbst zu löschen. Da das Feuer erneut entfachte, informierten sie Feuerwehr und Polizei. In der Folge wurde das Feuer gelöscht. Durch das Feuer entstand Sachschaden an der Altpapier- bzw. Plastikmülltonne. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell