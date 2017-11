LPI-G: 17-Jähriger geschlagen

Gera (ots) - Am Samstag, 11.11.2017, gegen 20:50 Uhr kam es zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 17-Jährigen. Als sich dieser in der Altenburger Straße befand, traf er auf eine ihm unbekannte Personengruppe. Nach anfänglichen verbalen Streitigkeiten wurde der 17-Jährige von zwei Täter aus der Gruppe heraus tätlich angegriffen und an der Gesundheit geschädigt. Der 17-Jährige rannte schließlich davon und informierte die Polizei. Trotz eingeleiteter Fahndung konnte die Tätergruppe nicht festgestellt werden. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell