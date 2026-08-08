Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geruchseinsatz führt zur Wohnungsöffnung

Erfurt (ots)

Am 07.08.2026 gegen 10:00 Uhr kamen Beamte des ID Süd im Erfurter Stadtteil Herrenberg zum Einsatz. Zuvor war aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein starker, ungewöhnlicher Geruch gemeldet worden. Da der 22-jährige Mieter der Wohnung seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen worden war, bestand zunächst der Verdacht einer hilflosen Lage.

Nach Öffnung der Wohnungstür durch die Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass sich keine Person in der Wohnung befand. Ursache für den starken Geruch waren vier Katzen, die sich offenbar seit mehreren Tagen ohne ausreichende Versorgung in der Wohnung befanden.

Die Tiere waren in einem schlechten Allgemeinzustand und deutlich abgemagert. Zudem war die Wohnung stark verunreinigt und mit Exkrementen belastet. Die sommerlichen Temperaturen hatten die Geruchsentwicklung zusätzlich verstärkt.

Das hinzugezogene Veterinäramt nahm die Katzen in Obhut. Gegen den 22-jährigen Mieter wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des tierschutzrechtlichen Verstoßes eingeleitet. (MF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell