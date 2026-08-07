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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kollision beim Wenden - 15-jähriger Mopedfahrer verletzt

Erfurt (ots)

Ein Fehler beim Wenden führte am Freitagnachmittag auf der Gottstedter Landstraße zu einem Verkehrsunfall.

Gegen 17:00 Uhr befuhr ein 51-jähriger VW-Fahrer aus Richtung Bindersleben kommend die Gottstedter Landstraße. Dort bog er in eine Grundstückseinfahrt ein, welche er zum Wenden nutzen wollte. Dabei übersah er jedoch den direkt hinter ihm fahrenden 15-jährigen Mopedfahrer und es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer.

Durch den Aufprall wurde der Jugendliche leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der PKW-Fahrer hingegen wurde durch den Unfall nicht verletzt.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Unfälle wie diese zeigen, wie riskant Wendemanöver im fließenden Verkehr sind. Ein Schulterblick vor dem Abbiegen tut nicht weh - rettet aber im Zweifel Leben.(JD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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