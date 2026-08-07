Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kriminalpolizei sucht vermisste 46-Jährige aus Erfurt

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Erfurt (ots)

Die Kriminalpolizei sucht nach der 46-jährigen Steffi Mihalik aus Erfurt. Die Frau wird seit Sonntagabend (02.08.2026) gegen 18:30 Uhr vermisst. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Da die 46-Jährige als sehr zuverlässig gilt, nicht auf ihrer Arbeitsstelle erschien und ihr Mobiltelefon ausgeschaltet ist, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Steffi Mihalik ist etwa 160 cm groß und von kräftiger Statur. Sie hat kurze graue Haare und trägt vermutlich eine kurze Jeans sowie einen lilafarbenen Rucksack. Die Vermisste weist eine geistige Beeinträchtigung auf und kann in ihrem Verhalten mitunter kindlich wirken. Sie spricht freundlich mit thüringischem Akzent.

Wer hat Steffi Mihalik seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602 oder E-Mail: zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de) unter Nennung der Vorgangsnummer 0198498 entgegen. (DS)

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