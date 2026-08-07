Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Telefonbetrüger im Landkreis Sömmerda doch erfolgreich

Erfurt (ots)

Nachdem es bereits am Mittwoch (05.08.2026) zu einer Vielzahl betrügerischer Anrufe im Landkreis Sömmerda gekommen war, die allesamt ohne Schadenseintritt blieben, waren die Täter am Donnerstag in zwei polizeibekannten Fällen erfolgreich gewesen. Mit der Masche des falschen Polizeibeamten erbeuteten sie Bargeld und Wertgegenstände im Gesamtwert von mehr als 13.000 Euro.

In beiden Fällen behaupteten die Betrüger, dass es in der Umgebung zu Einbrüchen gekommen sei und vorhandenes Bargeld und Wertgegenstände überprüft werden müssten. In den Abendstunden erschien bei einer Seniorin schließlich ein unbekannter Täter und gab vor, Bargeld und Schmuck zunächst fotografieren und anschließend zur Überprüfung mitnehmen zu müssen. Die Dame übergab dem Mann Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von etwa 2.300 Euro. Wenige Stunden später traf es einen weiteren Geschädigten. Auch ihm wurde vorgegaukelt, dass seine Wertgegenstände gesichtet und fotografiert werden müssten. Gegen 21:30 Uhr erschien dann ein Unbekannter an der Wohnanschrift des Mannes und zeigte einen vermeintlichen Dienstausweis vor. Anschließend nahm er Münzen im Wert von etwa 11.000 Euro an sich, lief zu einem Auto und flüchtete.

Diese beiden Fälle zeigen, wie perfide die Täter vorgehen und wie schnell es ihnen gelingt, ihre Opfer unter Druck zu setzen und zu verunsichern. Sie gehen hochprofessionell vor und wirken dabei äußerst überzeugend. Beachten Sie: Echte Polizeibeamte kommen niemals zu Ihnen nach Hause, um Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zur Überprüfung mitzunehmen. Lassen Sie sich auch von einem vermeintlichen Dienstausweis nicht täuschen und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte. Beenden Sie verdächtige Telefonate, öffnen Sie Unbekannten nicht die Tür und verständigen Sie im Zweifel selbst die Polizei über den Notruf 110. (DS)

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