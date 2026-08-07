Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tankbetrug mit gestohlenem Kennzeichen: Polizei sucht Zeugen

Erfurt (ots)

Mit einem gestohlenen Kennzeichen am Auto hat eine unbekannte Frau am Donnerstagmorgen (06.08.2026) an einer Tankstelle in der Weimarischen Straße in Erfurt getankt, ohne zu bezahlen. Kurz nach 08:00 Uhr fuhr die Unbekannte mit einem VW Fox an eine Zapfsäule und tankte mehr als 45 Liter Superbenzin im Wert von knapp 100 Euro. Anschließend reinigte sie noch die Scheiben ihres Autos und fuhr davon, ohne die Rechnung zu begleichen. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und nahm die Verfolgung der Frau auf. Im Bereich Urbich verlor er das Fahrzeug jedoch aus den Augen. An dem VW Fox war lediglich an der Vorderseite ein Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich Jena angebracht. Eine Überprüfung ergab, dass dieses zuvor gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben worden war.

Die unbekannte Fahrerin wurde als etwa 170 bis 175 cm groß und mittleren Alters beschrieben. Sie hatte blonde Haare, sprach Deutsch und trug ein dunkelblaues Basecap, eine schwarze Jacke, eine hellgraue Jogginghose sowie schwarz-weiße Turnschuhe.

Die Polizei ermittelt wegen Tankbetrugs, Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch und sucht Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Frau oder dem VW Fox geben können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0197864 entgegen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell