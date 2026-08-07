Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verfassungsfeindliche Geste auf Bahnhofsvorplatz gezeigt

Erfurt (ots)

Ein 45-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag (06.08.2026) auf dem Willy-Brandt-Platz in Erfurt mehrfach eine verfassungsfeindliche Geste gezeigt. Zuvor war der polizeibekannte Mann gegen 16:20 Uhr durch lautstarkes Herumschreien im Bahnhofsgebäude aufgefallen. Anschließend begab er sich auf den Bahnhofsvorplatz und zeigte dort mehrfach den verbotenen "Hitlergruß". Im weiteren Verlauf ging der 45-Jährige in ein nahegelegenes Geschäft und entwendete dort Küchenutensilien im Wert von knapp drei Euro. Polizisten stellten den Mann im Nahbereich fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Gegen den 45-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie wegen Diebstahls eingeleitet. Zudem erhielt er einen Platzverweis. (DS)

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