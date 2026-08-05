Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rucksack im Bahnhofsgebäude geraubt

Sömmerda (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag (04.08.2026) im Bahnhofsgebäude in Sömmerda einem 23-jährigen Mann den Rucksack geraubt und ihn dabei leicht verletzt. Gegen 16:20 Uhr sprach der Täter den 23-Jährigen zunächst an und bat ihn um Feuer. Als der Mann dem Wunsch nachkam, griff der Unbekannte nach dessen Rucksack und versuchte, ihn an sich zu reißen. Während des anschließenden Gerangels schlug der Täter dem 23-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Dabei hielt er einen messerähnlichen Gegenstand in der Hand, mit dem er den Mann im Gesicht leicht verletzte. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit dem Rucksack. Der Geschädigte wurde medizinisch versorgt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen. (DS)

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