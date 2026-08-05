Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hyundai-Fahrer mit über 2,2 Promille gestoppt

Erfurt (ots)

Mehr als 2,2 Promille ergab der Atemalkoholtest eines 60-jährigen Autofahrers in der Nacht zu Mittwoch (05.08.2026) in Erfurt. Polizeibeamte waren gegen 00:25 Uhr während ihrer Streifenfahrt auf den Hyundai-Fahrer in der Weimarischen Straße aufmerksam geworden und kontrollierten ihn. Dabei nahmen sie starken Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Der Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizisten. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 60-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (DS)

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