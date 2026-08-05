Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Sichtschutzzaun einer Baustelle beschädigt
Erfurt (ots)
Unbekannte haben gestern Abend (04.08.2026) den Sichtschutzzaun einer Baustelle in der Erfurter Altstadt beschädigt. Kurz nach 23:30 Uhr trat oder schlug einer der Täter aus einer Gruppe von vier bis fünf Personen gegen den Zaun und verursachte dabei Sachschaden. Anschließend entfernte sich die Personengruppe in Richtung Petersberg. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. (DS)
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