Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher dringen in Seniorenheim ein

Erfurt (ots)

Unbekannte sind zwischen Montag und Dienstag in ein Seniorenheim im Erfurter Stadtteil Rieth eingebrochen. Die Täter hebelten mit einem bislang unbekannten Werkzeug eine Kellertür auf und gelangten so in das Gebäude. Anschließend verschafften sie sich Zugang bis in das zweite Obergeschoss und versuchten dort zwei Zimmertüren zu öffnen. In die Zimmer gelangten sie jedoch nicht. Ob die Täter bei ihrem Einbruchsversuch gestört wurden, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Einbruchsdiebstahls sowie Sachbeschädigung ein. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht beziffert. (DS)

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