Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angriff mit Glasflasche nach Streit verhindert

Erfurt (ots)

Ein 17-Jähriger hat am Dienstagabend (04.08.2026) in Erfurt versucht, einen Streit zu schlichten und ist anschließend selbst zum Ziel eines Angriffs geworden. Gegen 19:20 Uhr geriet ein 27-jähriger polizeibekannter Mann am Ilversgehofener Platz mit zwei Unbekannten in einen verbalen Streit. Um eine Eskalation zu verhindern, ging der 17-Jährige dazwischen und nahm den 27-Jährigen beiseite. Dabei stürzte dieser und verletzte sich leicht. Anschließend kehrte der 17-Jährige zu seiner Gruppe zurück. Der 27-Jährige folgte ihm und versuchte ihn mit einer Glasflasche zu schlagen. Dies konnte durch eine weitere anwesende Person verhindert werden. Zeugen verständigten die Polizei. Die Beamten stellten die Glasflasche sicher und leiteten Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Körperverletzung gegen die Beteiligten ein. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell