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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Minderjährige Ladendiebe mit Tierabwehrspray und Samurai-Schwert erwischt

Erfurt (ots)

Zwei polizeibekannte Jugendliche sind am Dienstagvormittag (04.08.2026) nach mehreren Diebstählen in Erfurt von der Polizei geschnappt worden. Gegen 10:00 Uhr entwendeten ein 15-Jähriger und eine 13-Jährige in zwei Bekleidungsgeschäften am Anger eine Jeans sowie eine Jogginghose im Gesamtwert von knapp 80 Euro. Anschließend entfernten sie im Nahbereich die Warensicherungen. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen stellten Polizeibeamte die beiden Jugendlichen fest. Bei der Durchsuchung des 15-Jährigen fanden die Einsatzkräfte ein zugriffsbereites Tierabwehrspray. In seinem Rucksack entdeckten sie zudem ein Samurai-Schwert Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 15-Jährige zudem als Tatverdächtiger eines Einbruchs in ein Restaurant infrage kommt. Die Polizisten stellten die gestohlenen Kleidungsstücke sowie das Tierabwehrspray und das Samurai-Schwert sicher. Die Waren wurden an die Geschäfte zurückgegeben. Gegen die beiden Jugendlichen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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