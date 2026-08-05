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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkene Autofahrerin von Rettungssanitätern gestoppt

Erfurt (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge und Rettungssanitäter haben am Dienstagabend (04.08.2026) in Erfurt verhindert, dass eine betrunkene Autofahrerin ihre Fahrt fortsetzt. Gegen 18:15 Uhr beobachtete der Zeuge, wie eine 64-Jährige schwankend einen Supermarkt in der Hieronymus-Schröter-Straße verließ und anschließend in ihren Toyota einstieg. Nachdem die Frau losgefahren war, informierte der Zeuge die Besatzung eines zufällig vor Ort befindlichen Rettungswagens. Die Sanitäter stoppten die Autofahrerin daraufhin und verständigten die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,9 Promille. Die 64-Jährige musste sich auf einer Polizeidienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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