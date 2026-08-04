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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeug aus Baustellenbagger gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte haben im Landkreis Sömmerda Werkzeug aus einem Baustellenbagger gestohlen. Die Täter brachen im Verlauf der vergangenen Woche in Udestedt zwei Werkzeugfächer des Baggers mit einem bislang unbekannten Hebelwerkzeug auf. Anschließend entwendeten sie einen Werkzeugkoffer mit verschiedenen Schraubenschlüsseln im Wert von etwa 200 Euro. Durch das gewaltsame Öffnen der Werkzeugfächer entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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