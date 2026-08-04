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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auseinandersetzung in Einkaufscenter eskaliert

Erfurt (ots)

Eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist am Montagabend (03.08.2026) in einem Einkaufscenter in der Nordhäuser Straße in Erfurt eskaliert. Gegen 19:15 Uhr gerieten zunächst ein 23-jähriger polizeibekannter Mann und ein 41-Jähriger auf einer Rolltreppe in Streit. Nachdem der 41-Jährige seinem Kontrahenten ins Gesicht geschlagen hatte, entwickelte sich eine Schlägerei, an der sich weitere Personen beteiligten. Eine 22-Jährige, die selbst nicht in die Auseinandersetzung eingriff, wurde dabei leicht verletzt. Nach Angaben der Beteiligten soll jeweils die andere Gruppierung einen messerähnlichen Gegenstand mitgeführt haben. Hinweise auf einen Einsatz des Gegenstandes ergaben sich jedoch nicht. Als die Polizeibeamten eintrafen, war die Auseinandersetzung noch im Gange, so dass es zum Einsatz von Reizstoff kam. Dabei erlitt eine 27-jährige Frau Augenreizungen und musste vor Ort medizinisch behandelt werden. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung gegen die Beteiligten ein. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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