Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sperrmüll in Brand gesetzt: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Erfurt (ots)

Unbekannte haben am Montagabend (03.08.2026) in Erfurt Sperrmüll in Brand gesetzt und dadurch erheblichen Sachschaden verursacht. Gegen 20:35 Uhr entzündeten die Täter den Sperrmüll in der Straße Am Drosselberg. Das Feuer griff auf die Fassade eines angrenzenden Mehrfamilienhauses über und führte zu Verrußungen sowie Brandschäden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und musste vorsorglich mehrere Wohnungen öffnen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Brandortes beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602 oder E-Mail: zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de) unter Nennung der Vorgangsnummer 0195069 entgegen. (DS)

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