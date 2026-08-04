PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sperrmüll in Brand gesetzt: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Erfurt (ots)

Unbekannte haben am Montagabend (03.08.2026) in Erfurt Sperrmüll in Brand gesetzt und dadurch erheblichen Sachschaden verursacht. Gegen 20:35 Uhr entzündeten die Täter den Sperrmüll in der Straße Am Drosselberg. Das Feuer griff auf die Fassade eines angrenzenden Mehrfamilienhauses über und führte zu Verrußungen sowie Brandschäden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und musste vorsorglich mehrere Wohnungen öffnen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Brandortes beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602 oder E-Mail: zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de) unter Nennung der Vorgangsnummer 0195069 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 08:22

    LPI-EF: E-Scooter-Kontrolle führt zu Drogenfund

    Erfurt (ots) - Eine Verkehrskontrolle hat am Montagmorgen (03.08.2026) im Erfurter Süden zur Aufdeckung mehrerer Straftaten geführt. Kurz nach 07:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Carl-Zeiß-Straße einen 27-jährigen E-Scooter-Fahrer. Dabei reagierte ein Drogenvortest zunächst positiv auf die Einnahme von Amphetamin und Methamphetamin. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten eine größere ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 08:17

    LPI-EF: Falscher Kriminalbeamter erbeutet 15.000 Euro

    Erfurt (ots) - Mit der Betrugsmasche des falschen Polizeibeamten haben Unbekannte am Montagnachmittag (03.08.2026) eine Seniorin in Erfurt um 15.000 Euro gebracht. Gegen 14:00 Uhr meldete sich ein Anrufer telefonisch bei der 86-Jährigen und gab sich als Kriminalbeamter "Herr Kaiser" aus. Er behauptete, mit den Bankdaten der Frau sei ein Betrug begangen worden und überzeugte sie davon, ihr Geld zur Sicherung auf ein ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 08:15

    LPI-EF: Polizeibeamte und ein Medienvertreter angegriffen

    Erfurt (ots) - Gleich mehrere Straftaten haben sich am Montagabend (03.08.2026) im Zusammenhang mit einer Versammlung in Erfurt ereignet. Gegen 19:25 Uhr schlug ein 56-jähriger polizeibekannter Mann in der Bahnhofstraße gegen einen als Schlussfahrzeug eingesetzten Streifenwagen der Polizei. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, beleidigte er die Einsatzkräfte, leistete erheblichen Widerstand und versuchte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren