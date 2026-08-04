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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Scooter-Kontrolle führt zu Drogenfund

Erfurt (ots)

Eine Verkehrskontrolle hat am Montagmorgen (03.08.2026) im Erfurter Süden zur Aufdeckung mehrerer Straftaten geführt. Kurz nach 07:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Carl-Zeiß-Straße einen 27-jährigen E-Scooter-Fahrer. Dabei reagierte ein Drogenvortest zunächst positiv auf die Einnahme von Amphetamin und Methamphetamin. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten eine größere Menge Methamphetamin sowie Bargeld bei dem 27-Jährigen. Die Betäubungsmittel, das Bargeld und ein Mobiltelefon wurden beschlagnahmt. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln sowie des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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