Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: E-Scooter-Kontrolle führt zu Drogenfund
Erfurt (ots)
Eine Verkehrskontrolle hat am Montagmorgen (03.08.2026) im Erfurter Süden zur Aufdeckung mehrerer Straftaten geführt. Kurz nach 07:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Carl-Zeiß-Straße einen 27-jährigen E-Scooter-Fahrer. Dabei reagierte ein Drogenvortest zunächst positiv auf die Einnahme von Amphetamin und Methamphetamin. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten eine größere Menge Methamphetamin sowie Bargeld bei dem 27-Jährigen. Die Betäubungsmittel, das Bargeld und ein Mobiltelefon wurden beschlagnahmt. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln sowie des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet. (DS)
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