Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falscher Kriminalbeamter erbeutet 15.000 Euro

Erfurt (ots)

Mit der Betrugsmasche des falschen Polizeibeamten haben Unbekannte am Montagnachmittag (03.08.2026) eine Seniorin in Erfurt um 15.000 Euro gebracht. Gegen 14:00 Uhr meldete sich ein Anrufer telefonisch bei der 86-Jährigen und gab sich als Kriminalbeamter "Herr Kaiser" aus. Er behauptete, mit den Bankdaten der Frau sei ein Betrug begangen worden und überzeugte sie davon, ihr Geld zur Sicherung auf ein angebliches Sperrkonto zu überweisen. Die Seniorin hatte zunächst das richtige Bauchgefühl und wurde während des Telefonats misstrauisch. Deshalb wählte sie den Polizeinotruf. Als eine Streife kurze Zeit später ihre Wohnanschrift aufsuchte, war die 86-Jährige jedoch bereits auf dem Weg zu ihrer Bank und veranlasste die Überweisung. Selbst als die Polizisten sie anschließend telefonisch erreichten, war sie weiterhin davon überzeugt, mit einem echten Kriminalbeamten gesprochen und richtig gehandelt zu haben. Erst später erkannte sie den Betrug.

Dieser Fall zeigt erneut, dass die Betrüger bei dieser Masche äußerst professionell und überzeugend vorgehen. Sie setzen ihre Opfer gezielt unter Druck, indem sie Zeitdruck aufbauen und versuchen, Zweifel im Gespräch sofort auszuräumen. Die Polizei fordert niemals dazu auf, Geld auf angebliche Sperrkonten zu überweisen oder Vermögenswerte in Sicherheit zu bringen. Beenden Sie in einem solchen Fall sofort das Gespräch, legen Sie auf und wählen Sie selbst den Polizeinotruf 110 oder die Ihnen bekannte Rufnummer Ihrer Polizeidienststelle. (DS)

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