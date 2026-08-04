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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizeibeamte und ein Medienvertreter angegriffen

Erfurt (ots)

Gleich mehrere Straftaten haben sich am Montagabend (03.08.2026) im Zusammenhang mit einer Versammlung in Erfurt ereignet. Gegen 19:25 Uhr schlug ein 56-jähriger polizeibekannter Mann in der Bahnhofstraße gegen einen als Schlussfahrzeug eingesetzten Streifenwagen der Polizei. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, beleidigte er die Einsatzkräfte, leistete erheblichen Widerstand und versuchte, die Polizisten mit Tritten anzugreifen. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Während die polizeilichen Maßnahmen noch andauerten und sich der Versammlungszug weiterbewegte, kam es gegen 19:50 Uhr auf dem Anger zu einem weiteren Zwischenfall. Ein 45-jähriger Mann und ein 22-jähriger polizeibekannter Mann griffen einen Medienvertreter an. Sie hielten ihn am Arm fest, traten ihm auf den Fuß und beschädigten sein Mikrofonstativ. Der Medienvertreter erlitt leichte Verletzungen. Gegen die Beteiligten wurden mehrere Ermittlungsverfahren, u. a. wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung, eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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