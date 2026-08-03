PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rettungskräfte und Klinikpersonal angegriffen

Sömmerda (ots)

Ein Rettungseinsatz endete am Freitagabend (31.07.2026) in Sömmerda mit Angriffen auf Rettungskräfte und Klinikpersonal. Ein 28-Jähriger war aufgrund seines Alkohol- und Drogenkonsums gegen 18:40 Uhr zunächst zur Behandlung in die Notaufnahme des Krankenhauses gebracht worden. Dort eskalierte die Situation aus bislang ungeklärter Ursache. Der polizeibekannte Mann griff einen Krankenpfleger und einen Rettungssanitäter mit Faustschlägen und Tritten an und verletzte beide. Zudem bedrohte er die Anwesenden sowie zwei Ärzte. Anschließend verließ er das Krankenhaus. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamte den mit knapp 1,8 Promille betrunkenen Mann wenig später auf dem Markt in Sömmerda feststellen. Ein Drogenvortest verlief ebenfalls positiv. Unter polizeilicher Begleitung wurde der 28-Jährige anschließend in ein anderes Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs sowie Bedrohung eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 07:30

    LPI-EF: Rotlicht missachtet und Verkehrsunfall verursacht

    Erfurt (ots) - Ein 41-jähriger Fahrradfahrer hat am Freitagnachmittag (31.07.2026) in Erfurt einen Verkehrsunfall verursacht und sich dabei verletzt. Gegen 13:20 Uhr befuhr der polizeibekannte Mann die Blumenstraße in Richtung Moritzwallstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte er trotz roter Ampel die Kreuzung zur Andreasstraße und kollidierte mit einem Subaru eines 81-Jährigen. Der 41-Jährige stürzte und ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 07:30

    LPI-EF: Mit Faustschlägen und Tritten angegriffen

    Erfurt (ots) - Mit Faustschlägen und Tritten haben zwei Männer in der Nacht zu Sonntag (02.08.2026) einen 42-Jährigen im Erfurter Norden verletzt. Gegen 23:50 Uhr traf der Mann in der Mainzer Straße auf einen 47-jährigen polizeibekannten Mann sowie dessen bislang unbekannten Begleiter. Aus bislang ungeklärter Ursache schlug der Begleiter dem 42-Jährigen zunächst mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser zu Boden ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 07:30

    LPI-EF: Mit Bierglas ins Gesicht geschlagen

    Erfurt (ots) - Ein 22-jähriger Mann ist in der Nacht zu Samstag (01.08.2026) bei einer Auseinandersetzung in einer Diskothek in der Erfurter Innenstadt verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen unterhielt sich ein 20-Jähriger kurz nach 03:00 Uhr mit einer Frau, als der 22-Jährige hinzukam und beide ansprach. Aus bislang ungeklärter Ursache schlug der 20-Jährige seinem Gegenüber plötzlich mit einem Bierglas ins ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren