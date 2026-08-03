Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rettungskräfte und Klinikpersonal angegriffen

Sömmerda (ots)

Ein Rettungseinsatz endete am Freitagabend (31.07.2026) in Sömmerda mit Angriffen auf Rettungskräfte und Klinikpersonal. Ein 28-Jähriger war aufgrund seines Alkohol- und Drogenkonsums gegen 18:40 Uhr zunächst zur Behandlung in die Notaufnahme des Krankenhauses gebracht worden. Dort eskalierte die Situation aus bislang ungeklärter Ursache. Der polizeibekannte Mann griff einen Krankenpfleger und einen Rettungssanitäter mit Faustschlägen und Tritten an und verletzte beide. Zudem bedrohte er die Anwesenden sowie zwei Ärzte. Anschließend verließ er das Krankenhaus. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamte den mit knapp 1,8 Promille betrunkenen Mann wenig später auf dem Markt in Sömmerda feststellen. Ein Drogenvortest verlief ebenfalls positiv. Unter polizeilicher Begleitung wurde der 28-Jährige anschließend in ein anderes Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs sowie Bedrohung eingeleitet. (DS)

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