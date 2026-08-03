Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rotlicht missachtet und Verkehrsunfall verursacht

Erfurt (ots)

Ein 41-jähriger Fahrradfahrer hat am Freitagnachmittag (31.07.2026) in Erfurt einen Verkehrsunfall verursacht und sich dabei verletzt. Gegen 13:20 Uhr befuhr der polizeibekannte Mann die Blumenstraße in Richtung Moritzwallstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte er trotz roter Ampel die Kreuzung zur Andreasstraße und kollidierte mit einem Subaru eines 81-Jährigen. Der 41-Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Mountainbike sowie an dem Subaru entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme reagierte ein Drogenvortest bei dem Fahrradfahrer positiv. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (DS)

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