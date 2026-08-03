Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Faustschlägen und Tritten angegriffen

Erfurt (ots)

Mit Faustschlägen und Tritten haben zwei Männer in der Nacht zu Sonntag (02.08.2026) einen 42-Jährigen im Erfurter Norden verletzt. Gegen 23:50 Uhr traf der Mann in der Mainzer Straße auf einen 47-jährigen polizeibekannten Mann sowie dessen bislang unbekannten Begleiter. Aus bislang ungeklärter Ursache schlug der Begleiter dem 42-Jährigen zunächst mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser zu Boden ging. Anschließend traten beide Täter auf den Mann ein. Dieser erlitt Gesichtsverletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Täter flüchtete in Richtung Essener Straße und konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Gegen den 47-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zu seinem bislang unbekannten Komplizen dauern an. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell