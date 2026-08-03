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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Bierglas ins Gesicht geschlagen

Erfurt (ots)

Ein 22-jähriger Mann ist in der Nacht zu Samstag (01.08.2026) bei einer Auseinandersetzung in einer Diskothek in der Erfurter Innenstadt verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen unterhielt sich ein 20-Jähriger kurz nach 03:00 Uhr mit einer Frau, als der 22-Jährige hinzukam und beide ansprach. Aus bislang ungeklärter Ursache schlug der 20-Jährige seinem Gegenüber plötzlich mit einem Bierglas ins Gesicht. Der 22-Jährige wurde durch den Schlag verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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