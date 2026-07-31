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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannter Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Erfurt (ots)

Gegen 18:35 Uhr war ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer auf der Straße Am Herrenberg in Fahrtrichtung Wilhelm-Wolff-Straße unterwegs gewesen. Kurz hinter der Einmündung zur Singerstraße wurde er auf dem dortigen Geh- und Radweg von einem Fahrradfahrer überholt. Dieser scherte anschließend offenbar zu früh wieder ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 14-Jährige bremsen und ausweichen. Dabei stürzte er und verletzte sich. Zudem wurden seine Bekleidung sowie der E-Scooter beschädigt. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt im Anschluss fort. Ob er den Sturz des Jungen bemerkte, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Eine bislang unbekannte Zeugin beobachtete den Unfall und kümmerte sich um den 14-Jährigen. Die Polizei bittet insbesondere die Zeugin sowie weitere Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des Fahrradfahrers geben können, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel. 0361/5743-22022) unter Nennung der Vorgangsnummer 0189185 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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