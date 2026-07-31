Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges E-Bike gestohlen

Erfurt (ots)

Ein hochwertiges E-Bike ist am Donnerstag (30.07.2026) im Erfurter Norden gestohlen worden. Das Fahrrad war zwischen 06:30 Uhr und 12:30 Uhr in der Grubenstraße an einem Fahrradständer angeschlossen gewesen. Unbekannte durchtrennten das Faltschloss und entwendeten anschließend das weiße E-Bike des Herstellers Cube vom Typ Stereo Hybrid ONE22 Pro 800 im Wert von knapp 3.400 Euro. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und schrieben das E-Bike zur Fahndung aus. Bislang fehlt von den Tätern und ihrer Beute jedoch jede Spur. (DS)

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