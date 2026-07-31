Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Couragierte Bürger stoppen flüchtenden Ladendieb

Erfurt (ots)

Dank des beherzten Eingreifens eines Supermarktkunden und eines unbeteiligten Autofahrers konnte ein flüchtender Ladendieb am Donnerstagmittag (30.07.2026) in Erfurt vorläufig festgenommen werden.

Gegen 13:40 Uhr betraten zwei Unbekannte einen Supermarkt in der Thälmannstraße. Während einer der Täter ein Eis im Wert von knapp vier Euro in seine Umhängetasche steckte, verstaute sein Komplize weitere Lebensmittel und Getränke in einem Rucksack. Anschließend wollten beide das Geschäft verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Ein Ladendetektiv sprach die beiden Männer an, die daraufhin in unterschiedliche Richtungen flüchteten. Einen der Täter, einen 43-jährigen Mann, konnte der Ladendetektiv nach kurzer Verfolgung zunächst im Bereich Am Güterbahnhof stellen. Gemeinsam mit einem 38-jährigen Supermarktkunden versuchte er, den Mann festzuhalten. Dieser riss sich jedoch los und flüchtete erneut.

Ein 37-jähriger Autofahrer wurde auf die Situation aufmerksam und nahm den Supermarktkunden in seinem Fahrzeug mit, um die Verfolgung des Flüchtenden aufzunehmen. Im Bereich der Trommsdorffstraße gelang es den beiden Männern, den 43-Jährigen erneut zu stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, während der zweite Tatverdächtige unerkannt entkommen konnte.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen reagierte ein Drogenvortest bei dem 43-jährigen Ladendieb positiv. Zudem stellte sich heraus, dass er sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann vorläufig festgenommen. Eine Haftrichtervorführung ist für den heutigen Tag vorgesehen. Gegen den Mann wird u. a. wegen räuberischen Diebstahls und illegalem Aufenthalt ermittelt. (DS)

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