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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 11-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Erfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Erfurt ist am Donnerstagvormittag (30.07.2026) ein 11-jähriger Junge verletzt worden. Gegen 10:35 Uhr war eine 70-jährige BMW-Fahrerin auf der Martin-Andersen-Nexö-Straße stadtauswärts unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen überquerte das Kind mit seinem Fahrrad die Fahrbahn in Richtung Lingelquartier und übersah dabei den herannahenden BMW. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 11-Jährige verletzt wurde und im Anschluss medizinisch behandelt werden musste. An dem BMW entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Für die Dauer der medizinischen Versorgung des Kindes und der Unfallaufnahme musste die Martin-Andersen-Nexö-Straße zeitweise vollgesperrt werden. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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