Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher stehlen Tresor und richten hohen Sachschaden an

Erfurt (ots)

Unbekannte sind am frühen Donnerstagmorgen (30.07.2026) in eine Tankstelle in der Gothaer Straße in Erfurt eingebrochen. Die Täter fuhren gegen 04:15 Uhr mit einem Auto auf das Tankstellengelände und verschafften sich anschließend mit Gewalt Zugang zum Verkaufsraum, indem sie die Glasschiebetür aufhebelten und einen Türflügel aufrissen. Anschließend rissen sie einen im Boden verankerten Tresor im Wert von mehreren tausend Euro aus der Verankerung und transportierten ihn samt einer unbekannten Menge Bargeld ab. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch nicht zum Ergreifen der Täter führten. Die Kriminalpolizei wurde zur Spurensicherung angefordert und nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

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