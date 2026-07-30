Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Metalldiebe schlagen auf Baustellengelände zu

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte haben im Landkreis Sömmerda hochwertige Metallteile von einem Baustellengelände gestohlen. Die Täter verschafften sich zwischen Donnerstag und Freitag vergangener Woche in Großneuhausen Zutritt zu dem Gelände, nachdem sie eine Sicherungsschelle zwischen einem Bau- und einem Maschendrahtzaun entfernt hatten. Anschließend entwendeten sie eine Metallabdeckplatte, eine Metallleiter sowie eine Sicherungsschelle im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro und flüchteten unerkannt. Die Polizei sicherte Spuren, leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls ein und sucht Zeugen, die im o. g. Tatzeitraum im Bereich der Kläranlage an der Verlängerung der Orlishausener Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel. 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0190320 entgegen. (DS)

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