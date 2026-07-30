Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken Autofahrer im Landkreis Sömmerda erwischt

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ist am Mittwochabend (29.07.2026) im Landkreis Sömmerda aus dem Verkehr gezogen worden. Polizeibeamte kontrollierten den 57-jährigen VW-Fahrer gegen 20:00 Uhr in Ostramondra. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,2 Promille. Für den Mann war die Fahrt damit beendet. Er musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizisten stellen seinen Führerschein im Anschluss sicher und erstatteten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 57-Jährigen. (DS)

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