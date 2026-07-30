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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Graffiti an Supermarkt angebracht

Sömmerda (ots)

Unbekannte haben in Sömmerda die Hausfassade eines Supermarktes mit Graffiti beschmiert. Die Täter brachten zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag mit schwarzer Sprühfarbe mehrere Schriftzüge an der Außenwand an. Die Schmierereien hatten eine Gesamtgröße von etwa 1,40 mal 2,80 Metern. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen politisch motivierter Sachbeschädigung ein. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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