LPI-EF: Graffiti an Supermarkt angebracht

Erfurt (ots) - Einbrecher haben die Urlaubsabwesenheit eines Mieters genutzt und sind in eine Erdgeschosswohnung in der Erfurter Andreasvorstadt eingebrochen. Der 50-jährige Bewohner war von Freitag bis Dienstag verreist und hatte ein Schlafzimmerfenster offenstehen lassen. Dies nutzten die Täter, um in die Wohnung einzudringen. Sie entwendeten Bargeld, eine Armbanduhr und Lebensmittel im Gesamtwert von knapp 2.600 Euro ...

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