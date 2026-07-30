Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Graffiti an Supermarkt angebracht
Sömmerda (ots)
Unbekannte haben in Sömmerda die Hausfassade eines Supermarktes mit Graffiti beschmiert. Die Täter brachten zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag mit schwarzer Sprühfarbe mehrere Schriftzüge an der Außenwand an. Die Schmierereien hatten eine Gesamtgröße von etwa 1,40 mal 2,80 Metern. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen politisch motivierter Sachbeschädigung ein. (DS)
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