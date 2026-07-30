Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Graffiti auf Brückenpfeiler gesprüht

Erfurt (ots)

Ein Mann und eine Frau haben am Mittwochnachmittag (29.07.2026) einen Brückenpfeiler im Bereich der ICE-Brücke zwischen Bischleben-Stedten mit Farbe besprüht. Gegen 15:15 Uhr grundierten ein 43-jähriger und seine eine 39-jährige Begleiterin den bereits mit zahlreichen Schmierereien versehenen Pfeiler mit altrosafarbener Wandfarbe. Anschließend brachte der 43-Jährige einen weiteren großflächigen Schriftzug auf. Die 39-Jährige unterstützte ihn dabei, indem sie die benötigten Utensilien reichte. Der entstandene Entfernungsaufwand wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinzugerufene Polizisten stellten Sprühdosen, Wandfarbe und Farbroller als Beweismittel sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Die Ermittlungen, auch zu einer möglichen politischen Tatmotivation, dauern an. (DS)

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