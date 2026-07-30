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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Supermarktmitarbeiter nach Diebstahl mit Reizstoff angegriffen

Erfurt (ots)

Zwei unbekannte Jugendliche haben am Mittwochabend (29.07.2026) in einem Einkaufszentrum am Julius-Leber-Ring in Erfurt einen räuberischen Diebstahl begangen. Gegen 19:45 Uhr betrat einer der beiden Täter einen Einkaufsmarkt, steckte eine Dose Energydrink im Wert von knapp 1,40 Euro in seinen Rucksack und verließ den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Mitarbeiter sprach den Jungen daraufhin an. Unvermittelt sprühte der zweite Täter dem Mann mit Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend flüchteten beide Täter mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Mitarbeiter erlitt leichte Verletzungen, musste allerdings nicht medizinisch behandelt werden. Die beiden Täter wurden auf etwa 12 bis 14 Jahre alt geschätzt und als etwa 160 cm groß beschrieben. Beide sollen ein arabisches Erscheinungsbild gehabt haben. Einer trug einen schwarzen Rucksack sowie eine weiße Jacke. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Diese blieben jedoch erfolglos. Die Ermittlungen wegen schweren räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung dauern an. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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