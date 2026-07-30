Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher nutzen offenes Fenster

Erfurt (ots)

Einbrecher haben die Urlaubsabwesenheit eines Mieters genutzt und sind in eine Erdgeschosswohnung in der Erfurter Andreasvorstadt eingebrochen. Der 50-jährige Bewohner war von Freitag bis Dienstag verreist und hatte ein Schlafzimmerfenster offenstehen lassen. Dies nutzten die Täter, um in die Wohnung einzudringen. Sie entwendeten Bargeld, eine Armbanduhr und Lebensmittel im Gesamtwert von knapp 2.600 Euro und flüchteten anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls auf. Gerade in der Urlaubszeit sollten Wohnungen und Häuser beim Verlassen stets sorgfältig gesichert werden. Offene oder gekippte Fenster sind für Einbrecher oft ein leichtes Ziel. Wer verreist, sollte außerdem Nachbarn bitten, den Briefkasten regelmäßig zu leeren und möglichst keinen Hinweis auf die Abwesenheit in sozialen Netzwerken geben. (DS)

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