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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 44-Jährigen

Erfurt (ots)

Der vermisste 44-Jährige Christian K. aus Riethnordhausen, welcher aus einer medizinischen Einrichtung abhängig war, ist dort wieder wohlbehalten aufgetaucht. Die Polizei bedankt sich für die Mitwirkung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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