LPI-EF: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 44-Jährigen

Erfurt (ots) - Gestern Nachmittag (28.07.2026) stoppte die Polizei in Erfurt einen betrunkenen Fahrradfahrer. Der Mann war auf der Raiffeisenstraße unterwegs gewesen, als er kurz nach 15:00 Uhr in eine Verkehrskontrolle geriet. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über 2,6 Promille. Für den 42-Jährigen war die Fahrt damit beendet. Er musste die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine ...

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