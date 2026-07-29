Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 44-Jährigen
Erfurt (ots)
Der vermisste 44-Jährige Christian K. aus Riethnordhausen, welcher aus einer medizinischen Einrichtung abhängig war, ist dort wieder wohlbehalten aufgetaucht. Die Polizei bedankt sich für die Mitwirkung.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell