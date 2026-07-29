Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Fahrradfahrer erwischt

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag (28.07.2026) stoppte die Polizei in Erfurt einen betrunkenen Fahrradfahrer. Der Mann war auf der Raiffeisenstraße unterwegs gewesen, als er kurz nach 15:00 Uhr in eine Verkehrskontrolle geriet. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über 2,6 Promille. Für den 42-Jährigen war die Fahrt damit beendet. Er musste die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen den Mann wird nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (SO)

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