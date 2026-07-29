Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wildunfall bei Buttstädt

Landkreis Sömmerda (ots)

Heute Morgen (29.07.2026) kam es im Landkreis Sömmerda zu einem Wildunfall. Ein 31-jähriger Peugeot-Fahrer war gegen 05:10 Uhr auf der Landstraße zwischen Buttstädt und Hardisleben unterwegs gewesen, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Peugeot-Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Das Reh verendete an der Unfallstelle. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell