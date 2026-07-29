PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wildunfall bei Buttstädt

Landkreis Sömmerda (ots)

Heute Morgen (29.07.2026) kam es im Landkreis Sömmerda zu einem Wildunfall. Ein 31-jähriger Peugeot-Fahrer war gegen 05:10 Uhr auf der Landstraße zwischen Buttstädt und Hardisleben unterwegs gewesen, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Peugeot-Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Das Reh verendete an der Unfallstelle. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 29.07.2026 – 08:29

    LPI-EF: Ladendetektiv und Mitarbeiter bei räuberischem Diebstahl verletzt

    Sömmerda (ots) - Ein 27-jähriger Mann hat am Dienstagnachmittag (28.07.2026) in einem Supermarkt in Sömmerda einen räuberischen Diebstahl begangen. Kurz nach 15:30 Uhr steckte der polizeibekannte Mann ein Deodorant sowie Alufolie im Gesamtwert von knapp 20 Euro in seine Hose und passierte den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen. Ein 50-jähriger Ladendetektiv ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 08:28

    LPI-EF: Zwei Autofahrerinnen unter Drogeneinfluss gestoppt

    Erfurt (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle zogen Polizeibeamte am Dienstagmorgen (28.07.2026) gleich zwei mutmaßlich berauschte Autofahrerinnen in Sömmerda aus dem Verkehr. Gegen 07:00 Uhr kontrollierten die Beamten in der Straße Erfurter Höhe zunächst eine 44-jährige VW-Fahrerin. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Kurz darauf überprüften die Einsatzkräfte eine 48-jährige Mercedes-Fahrerin. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren