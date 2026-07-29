Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 44-Jährigen

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Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots)

Seit Dienstagabend (28.07.2026) wird der 44-jährige Christian Kapitschke aus Riethnordhausen vermisst. Er verließ gegen 17:30 Uhr eine medizinische Einrichtung in Erfurt und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Der Vermisste ist etwa 180 cm groß, wiegt rund 115 kg, hat nahezu eine Glatze und trug zuletzt einen Fischerhut mit Militärmuster, ein helles T-Shirt sowie eine kurze Hose.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer psychischen Ausnahmesituation befindet und ein aggressives Verhalten zeigt.

Die Polizei bittet deshalb ausdrücklich darum, den Mann nicht eigenständig anzusprechen oder festzuhalten. Sollten Sie ihn sehen oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, verständigen Sie bitte die Kripo Erfurt (Tel.: 0361/5743-42602) oder wenden Sie sich an den Polizeinotruf 110. Hinweise werden unter Angabe der Einsatznummer 26188184 entgegengenommen. (DS)

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